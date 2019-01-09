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翠絲過兩關——公証福將如沐春風

2019-01-09 列印
　　「如沐春風」報名剛周日賽事，其實純為取得保護權，最終能補上參戰，實非幕後所願。此駒來港後唯一上名在泥地千八米，可是要待下月初才有此賽程編排，所以唯有移師谷草一試。難得近期五班一哩的水準並不高，況且谷草向有綠色泥地的稱號，或者一樣適合此駒發揮，加上近月四降五的馬匹時有佳作，有吼捧價值。

　　「公証福將」今次排十二檔，可能會嚇怕大家，然而今仗對手有不少快馬，此駒純靠後追，或有機會賺形勢。再看牠上仗在直路走不利路段，也能交出追勢，今回若有心攻堅，有機會補中。

珊翠絲
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