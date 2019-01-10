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﻿馬場浮世繪——文廄連捷馬陸續有來

2019-01-10 列印
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　　剛周日「常山耆寶」成為文廄今季首匹連捷馬，數據打破之後，昨晚此倉又有傑作，上仗爆四十八倍W的「勁勇威龍」，今仗再以二十二倍掄元，九歲老馬迴光大勇，演出非常出色！

馬場浮世繪
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