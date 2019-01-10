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﻿馬場浮世繪——巴度墮馬幸並無大礙

2019-01-10 列印
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　　昨日第六場發生墮馬意外，「精明才子」首名衝過終點後，突然失蹄跪一跪，騎者巴度隨即落樓，幸好事後人馬都無恙，但巴度仍有輕傷，餘下的座騎「越感」要臨場易配。

馬場浮世繪
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