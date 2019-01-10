﻿精明才子捧一月盃

昨晚唯一錦標是國際三級賽的一月盃，結果巴度策騎羅廄「精明才子」奪標。至於蔡約翰和莫雷拉合作六駒全部上名，其中「金匯昇」及「鄉村瑰寶」贏馬，騎者亦後上成為騎師王。其餘呂健威和何澤堯合作三駒亦有好成績，包括憑「陽明高高」及「福威勝」攜手起孖。



昨晚重頭戲肉是一月盃，結果這場季內唯一的谷草國際三級賽由「精明才子」勝出，騎者是巴度，人馬合作連捷，而練者羅富全指：「『精明才子』目前跑千六米已經嫌短，千八米則剛剛好，其評分已達新高，稍後自然要挑戰級際賽，但會否角逐一級賽香港金盃，就要再細想。」



莫雷拉和蔡約翰的組合昨晚又大出擊，最終贏馬的「金匯昇」及「鄉村瑰寶」都是不足兩倍的大熱門馬，前駒今仗在一千米賽事補中，馬主關偉明說：「『金匯昇』是由蔡約翰揀選回來，今次賽前我並不知道此駒會放頭跑，總之一切交由練者決定，如今成功補中，當然感到高興。」



此外，呂健威和何澤堯昨晚合作憑「陽明高高」及「福威勝」攜手起孖，練者自去年十一月二十一日贏完「陽明亮亮」一直守齋，如今打破悶局自然開心，他表示：「『陽明高高』之前跑谷草一哩時，表現總是差一點點，所以上仗我安排牠轉戰田草，想不到效果更劣，於是今次再回師谷草，結果終於打破悶局，看來牠還是比較喜歡谷草的環境。」



另一方面，文廄繼剛戰「常山耆寶」取得連捷後，昨晚又輪到「勁勇威龍」再下一城，練者文家良透露：「『勁勇威龍』已經九歲，剛賽取勝之後，今仗要多負六磅，又排十一檔，坦白講賽前我真的沒有信心，最終贏馬是意外驚喜。保養這匹老馬的方法是盡量少操練，讓其保持新鮮感，下仗牠要回升第四班，應該先休息一會再作部署。」



其餘「龍城勝將」及「運才」都熱門掄元，前駒初跑谷草即贏，練者苗禮德表示：「『龍城勝將』質素良好，但只得三歲，所以部署方面不會太急進，去年十一月出賽後，待到今仗才再上陣，讓其回復體力迎戰，期間又曾遣往試閘，試準谷草性能，最終贏馬不算意外。此駒仍有很大進步空間，而且沙田及谷中均能夠適應，季內仍有機會再捷。」



而「運才」練者方嘉柏則說：「『運才』在上手馬房表現已不差，季內首仗角逐谷草短途時，只因欠運才落敗，及後來投健康亦完全正常，得以很快提升狀態，另外牠轉換環境後，情緒方面也有改善，今次復出在潘頓胯下勝出漂亮的一仗。雖然此駒在外地曾經贏千六米，但以今仗取勝姿態來看，我更屬意牠繼續角逐谷草短途，以助我重奪谷草王的美譽。」



記者：文傑、亨利