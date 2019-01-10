﻿順理成章——友賽強隊 入球可貴

上周四，《贏在起跑線》的主持及粉絲們組成一支足球隊，跟晨曦隊踢了場友誼賽，「叻哥」陳百祥也是晨曦隊中的一員。筆者有幸獲黃總邀請參與其中，成為《贏在起跑線》的一員，我隊還邀請到第一屆香港足球先生梁能仁助陣，有仁哥在中場領軍，大家也格外有信心，加上他的公子亦有落場，更令到我隊增添活力。



然而晨曦隊大部份球員均具職業水準，交戰一輪後，我隊已處劣勢，而且不久便失球。但我們依然奮力作戰，例如梁浩賢在左閘位置便多次解圍險球，破壞了對方不少的攻勢。想不到平時看他主持節目時斯文淡定，原來在球場上可以如此勇猛。完半場時我方僅落後兩球，失球已較預期為少。



下半場，我們作出了一些調動，而且派出三位較年輕的隊員擔任前鋒及中場，結果我們把握到一次反擊機會，在左路快速上前並取得入球。要知道能夠在具職業水準的對手身上取得士哥，實在談何容易！



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