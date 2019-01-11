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﻿馬場浮世繪——巴度明日座騎易配

2019-01-11 列印
　　騎師巴度前晚於跑馬地賽事第六場一月盃策騎「精明才子」過終點後墮馬，他昨日接受了馬會首席醫療主任進一步檢查。掃描結果顯示，巴度的左手手腕有一處輕微骨裂，令其不適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。因此，小組批准下列出賽馬匹更換騎師：

　　第二場「新界之星」易配何澤堯、第三場「餘皇」易配郭能、第四場「金剛石」易配麥偉利、第五場「歡樂家庭」易配李寶利、第六場「旺財生暉」易配李寶利、第八場「財寶家駒」易配潘明輝、第九場「大道至正」易配蔡明紹、第十場「艮志騰雲」易配郭能。

　　至於巴度何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。

馬場浮世繪
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