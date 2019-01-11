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﻿馬場浮世繪——添滿意或配布文爭經典一哩賽

2019-01-11 列印
　　多場一級賽及四歲馬經典系列賽事舉行日期漸近，有不少馬主和練馬師都會向海外借將，近日便有消息傳出，羅廄的「添滿意」已邀得布文執韁，出戰本月二十七的香港經典一哩賽，目前只待主理人及馬主入紙向馬會申請。

馬場浮世繪
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