﻿張氏理論——出馬少 因馬房不足

根據馬會十二月出版的賽事季刊，今季的每場平均出馬數目，草地賽為十一點七匹，比上季低，○點二匹；泥地賽十一點八匹，比上季少○點六匹，因為今季出馬次為二千五百多匹，比上季同期二千八百匹少了一成。但諷刺的是，馬匹根本比上季上升了百分之三有多。



究其原因，全因為練馬師少了兩位，因為麥菲文半途而廢不玩，幾乎所有馬房都養馬六十匹，於從化有分倉的更多達七十匹，於是馬房不想自行塞車，將旗下馬匹分批出擊，一般只用三分一至一半兵力也。基本上以目前馬口，如果有廿五位練馬師，一定場場滿額。



塞馬原因簡單：榜首馬房少或無第五班馬，榜尾馬房無高班馬；大部份港馬都是二至四班馬；路程性能全是短途或一哩馬而甚少長途馬，練馬師如果有太多操起的四班千二米勇馬，可能請纓無路，操勇後可能要一個月後才可以出賽，因此要分批於季初、季中及季尾出擊，才可分流。



張福元