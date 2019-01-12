﻿勝在有方——十分酷後上出頭

「十分酷」雖然體重近千二磅，但極可能體質較弱。上季初出跑田草千四，陣上氣管有血而跟跑，季尾復出走勢亦平常。但今季初出於A跑道遇上外疊路段狀況遠比內疊差，仍能以全場第二快之末段22秒86衝得亞軍，同樣在不利路段之「有錢分」、「都市神話」和「清新動力」等，全部其後可在一兩仗內大幅提升名次入三甲，本身僅輸給形勢相對有利之「悅裕」，休夠有四班中上級水準。該役可能耗力稍多，再出增程跑千六，劣勢下衝一段只得第六名。其後左前腳不良於行退出後翌日便踱步，應無大礙。現已休了兩個多月，再轉配備或又有新鮮刺激，弱馬蓄銳而來，重配合作入Q兼近期氣勢甚盛之何澤堯，力足後上出頭。



「美麗動力」上仗場地和步速不利追下能衝得接近之季軍，表現大進，可能五歲馬轉馬房後已找到養練竅門，同廄馬近期見好常可持續，排檔外移仍屬三甲之選。



方駿暉