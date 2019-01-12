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﻿翠絲過兩關——安騏複製贏馬模式

2019-01-12 列印
　　來到季中，四班賽大多是質新馬的天下。今次第四場的幾匹舊馬都搏得七七八八，質新馬「多多」只跑過一仗，上次跑直路賽於早段落後下，末段後上收復不少失地，走勢頗佳。蔡廄馬跑過一仗後常會突飛猛進，今次跑加程二百米應更有利其後追，不容輕視。

　　上仗「安騏」落第只因發揮有欠積極，其實前仗贏馬姿態極之輕鬆，必定有分在手。今次又遇A跑道，同樣抽到四檔，與贏馬時一模一樣，應可複製贏馬模式，再下一城。

珊翠絲
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