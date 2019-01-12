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﻿伊仁絮語——火天大有強配爭勝

2019-01-12 列印
　　第二場「萬霸駒」上仗由莫雷拉贏馬，不過騎者今場選策「火天大有」，後駒明顯較受器重。雖然「火天大有」今季轉倉後最叻得第四，但上季配雷神曾建功，現比當時低十三分，人馬重逢難輕視。今場對手只有「新界之星」、「靈鋒」及「萬霸駒」於近仗上名，賽事水準並不高，若「火天大有」能交出水準，應可爭勝。

　　第三場「酷比哥」在一七年的殷利殊經典周歲馬拍賣會以五萬五千澳元出售，之後在紐西蘭兩度試閘得一冠一亞。來港後備戰工夫完整，先後三度試閘，均由田泰安主理，本身既有速度，貫注力亦已養成。今仗排檔儘管未算理想，其腳法亦適合較長路程，但今場對手多似是而非，只要際遇許可，不排除能一出即勝，可以一試。

Ian
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