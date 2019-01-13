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﻿馬場浮世繪——大摩今季周六賽事次次贏

2019-01-13 列印
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　　昨日賽事之前，季內已經舉行過四次周六賽事，練者大摩不但次次都有頭馬贏，其中一次更成功起孖，擺明喜歡在此賽日出擊，而昨日果然他又有攻勢，最終憑蘇兆輝策騎的「彩福」告捷。大摩接受訪問時表示：「『彩福』花了很多時間才減夠分回到四班作賽，可以在較佳的形勢下競逐，早前牠跑谷草一千米實在嫌短，今次回到最正宗的田草千二米，加上鞍上人蘇兆輝騎功硬淨，結果在其力策下險勝，但之後回到三班賽要面對更強對手，能否再捷要視乎形勢了。」

馬場浮世繪
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