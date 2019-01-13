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﻿馬場浮世繪——未來姨仔入場撐豐豐

2019-01-13 列印
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　　史卓豐女友Hannah經常入場支持愛郎，實在見怪不怪，但昨日身邊另有一位養眼女郎，原來是其胞妹Megan，她來港旅遊之餘，更趁生日入馬場見識，可惜史卓豐跑完四匹座騎後已退下火線，未能為未來姨仔帶來更大喜悅。

馬場浮世繪
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