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﻿馬場浮世繪——王晶拉頭馬兼中三T

2019-01-13 列印
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　　名導演王晶名下愛駒「與龍共舞」昨日成功連捷，認真可喜可賀，賽後其好友陳百祥、黃杏秀和譚詠麟等都有拉頭馬，場面非常熱鬧。而晶哥更另有喜訊公布，原來他跟阿倫、阿叻及多位友人夾份中了三T，實在喜上加喜！

馬場浮世繪
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