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﻿馬場浮世繪——賴仔四W全贏葉廄馬

2019-01-13 列印
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　　賴維銘昨日憑「軒轅神駒」取得本身季內第四場頭馬，無獨有偶，騎者之前的三W都是贏葉廄馬，所以賽後他也不忘多謝航哥的大力支持，雖然仍未能為鄭俊偉贏馬，但他仍要感謝對方多番供騎。

馬場浮世繪
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