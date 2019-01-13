﻿馬場浮世繪——賴仔四W全贏葉廄馬

考考大家一個日常生活常識題，有一個人每月賺三萬三千二百九十元，但花費很多，每月花四萬一千零八十元，超支情況驚人，每月超支七千七百九十元，較去年增加了一成七。入不敷支，只能夠借債度日。你會覺得這是一個怎樣的人？相信大家會認為他是一名財政病人。 現實生活中最容易借到的是信用卡透支貸款，但要支付二十厘的利息，就這樣透支下去，一兩年就破產。不過，假如他可以用年息二點七厘借到錢，雖然Min pay（最低還款額）都不還，但仍然有人肯不斷地借錢給他，他當然可以繼續捱下去。 這個財政病人孔武有力，見到自己的收支赤字這樣高，就責怪他人，說別人為甚麼不給他多些工作，讓他賺多些錢，讓他的收支可以...

2019-01-12