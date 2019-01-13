﻿莫雷拉後上封王 蘇兆輝帽子戲法 葉楚航又捧保良局盃

昨日唯一錦標是保良局盃，結果由葉廄「軒轅齊飛」捧走。蘇兆輝憑「彩福」、「繽紛遊戲」及「烽煙四喜」中三元，但騎師王仍不敵憑莫雷拉，後者除勝出「火天大有」及「弛曜風」，另有三席亞軍。其餘苗禮德和何良亦梅開二度。



葉楚航昨日憑「軒轅齊飛」捧走保良局盃，相隔一年再贏此項錦標，練者賽後說：「『軒轅齊飛』的演出一向穩定，但不能與對手鬥燒，一定要獨自領放才最好，今仗總算遇上有利的形勢，結果勝回一仗。」



此外，昨日蘇兆輝憑「彩福」、「繽紛遊戲」及「烽煙四喜」贏三Ｗ，其中「繽紛遊戲」練者羅富全說：「『繽紛遊戲』上仗跑來落腳較慢，今次為其加眼罩是針對性部署，希望提升速度，至於今仗升班但負輕磅，其實更加有利，我認為千六米才是其最佳出路，因此日後將會增程。」



而「烽煙四喜」練者苗禮德則另贏「哥哥仔」，昨日梅開二度，他賽後說：「『烽煙四喜』身材高大而比較遲熟，今季五歲大熟大勇，所以能四戰全勝，今仗牠全程走三四疊，否則可以贏得更遠，由於其目前評分仍低，未夠資格遠征杜拜，希望馬會在三月安排一場高班泥賽，如果屆時順利勝出再加分，便有機會遠征杜拜。暫時我較傾向讓此駒出戰泥地千六米的高多芬一哩賽，但如果未能成行，便會集中部署來季初出戰韓國盃。『哥哥仔』質素不算突出，但過往幾場排在大外檔，直接影響表現，今仗終於抽得內檔，而且更喜逢弱旅，鞍上人田泰安發揮亦出色，起步後沒有與幾匹對手鬥搶，稍留在直路再衝刺。此駒自上季來投以來，至今已經贏出兩場頭馬，希望狀態持續，季內再勝一仗。」



另一方面，何良和莫雷拉昨日亦起孖，包括合作勝出「火天大有」，其馬主黃成益透露：「何良目前正在澳洲買馬，而他離港前已告訴我，『火天大有』今仗取勝的機會很大，主因晨課操練良好，同時評分也下調了很多，有足夠條件反彈。」



其餘「龍鳳情祥」及「幸運神駒」昨日都連捷，前駒練者賀賢指： 「『龍鳳呈祥』上季服役以來，曾經長時間演出平平，但上場除眼罩後演出大幅進步，今次更順利連捷，由於勝負距離少，希望牠加分不會多，再出跑四班賽負磅尚非太重，便有力爭取三連捷，日後則可挑戰千四米。」



而「幸運神駒」今仗更取的季內第四W，為丁冠豪省靚招牌，練者說：「『幸運神駒』跑一哩嫌短，再者今仗排外檔，實在非常難跑，幸好蔡明紹醒目，轉彎時把握時間上前。其實此駒跑泥地千八米最好，甚至更勝草地，今次是因為沒有賽程才報跑一哩，我認為牠里程仍未盡，只要遇上合適路程便能發揮出水準。」



記者：文傑、亨利