﻿紅運發財雷神睇好

莫雷拉自從去年十二月九日開始出任蔡約翰馬房主帥以來，至今僅僅逾月光景，雷神已贏出二十場頭馬，氣勢銳不可當。周三跑馬地夜賽，莫雷拉將騎足八場，他表示「紅運發財」和「常豐裕」這對蔡廄馬近績良好，有望悉數交出好成績，可續為他與蔡約翰齊齊增添頭馬進帳。



五歲馬「紅運發財」服役至今，所有頭馬及上名成績，都取自谷草一六五○米賽事，周三再向同程攻堅，莫雷拉說︰「『紅運發財』擅長跑谷草中距離，雖然近兩場僅跑第二，但倘非牠排檔稍差，未能發揮出應有實力，相信會跑得更近，加上這兩仗頭馬實力甚強，所以牠的表現實已不俗。周三捲土重來，即使同場多匹對手跑此程都有好賽績，包括剛戰擊敗過牠的『合拍威龍』，然而『紅運發財』今仗負磅只負一二一磅，憑着路合態勇和磅輕優勢，未必不可反先贏馬。」



「常豐裕」上季尾在谷草千二米贏馬，今季先後兩度在同程跑第二，莫雷拉認為此駒跑法具彈性，既可擺在前列，又可留前鬥後，而且即使落敗時亦多所負不遠，如今繼續有良好狀態再跑同程，將是收復前失的好機會。「如果排位時抽得較好檔位，避免全程走蝕位的話，『常豐裕』將是今場爭勝分子。」莫雷拉續說。



莫雷拉今次的兩匹外線座騎方面，賀廄「勇駒」曾在其胯下贏過兩場頭馬，人馬合拍不成疑問，他表示此駒年紀非輕兼已久未贏馬，不過評分一再下調至新低，近期表現亦不差，今次角逐勝程谷草一六五○米，希望臨場可跑出本身水準佔得前列一席。雷神又指由於此駒跑法較被動，如果早段有馬扯快步速，將有利於其後追跑法，將進一步提升爭勝機會。



特約記者︰文傑