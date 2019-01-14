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﻿馬場浮世繪——利子厚愛駒爭好望角打吡

2019-01-14 列印
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屬馬會董事利子厚（右圖）名下而養在南非的三歲馬Lloyd George，上周三在當地的Fairview馬場出戰千六米賽事，結果輕勝對手三個馬位而回，服役以來三戰得兩冠一亞。Lloyd George已經入選下周日在凱尼沃斯馬場舉行的一級賽好望角打吡，替利子厚購入此駒的練馬師苗禮德表示，Lloyd George的血統甚好，然而購入的價錢甚相宜，其出賽以來的表現，已證明了馬匹具有良好質素，也應具備長力，並期望Lloyd George可在好望角打吡能交出好成績。至於他與利子厚會否齊齊親赴南非觀賽，則稍後才有決定。

馬場浮世繪

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