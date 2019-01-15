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﻿馬場浮世繪——布文策五十五十周日爭大賽

2019-01-15 列印
　　周日沙田馬場舉行董事盃與百周年紀念短途盃兩場一級大賽，列陣於後者的何廄馬「五十五十」，今仗情商布文助陣，申請並已獲馬會批准。按馬會訂下條例，布文當日亦因而可在其餘賽事上陣。

馬場浮世繪
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