馬場浮世繪
馬場浮世繪——法國黃背心運動波及賽馬
馬場浮世繪
司機突失知覺 綠巴落斜撞翻一死16傷
一輛滿載乘客的專線小巴，昨早繁忙時間沿城門隧道往沙田不久，落斜路期間，司機疑突然失去知覺，小巴失控直撼石壆，反彈翻側，現年六十七歲司機喪命，另十六名乘客受傷送院。有消息指司機生前患高血壓，近日疑患感冒...
2019-01-15
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稱對手曾出五百萬收買 徐曉冬再擊敗武術大師
繼太極拳師魏雷及詠春師傳丁浩後，「格鬥狂人」徐曉冬上周六在終極勇士世界格鬥精英賽中，再次對陣傳統武術人「里合腿大師」田野，兩回合直接KO取勝。賽後，徐曉冬又爆出猛料，透露對手賽前曾出價五百萬，讓他故意輸掉比賽。 年過五十的田野賽前聲稱苦練「鐵牛肘」和「里合腿」。田野開場猛衝幾拳，不過徐曉冬毫不在意。徐曉冬隨意反擊了幾拳，就將田野鼻子打破了。比賽一度被以為就此結束，不過田野經過一系列搞笑的包紮後，又回到格鬥場。徐曉冬因不想馬上結束比賽，此後再沒有使用任何拳擊和肘擊，只用低掃一次又一次的攻擊田野。 在第二回合，徐曉冬又低掃了田野一分多鐘後，最後使用一個簡單的飛膝便KO了田野，...
2019-01-15
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或要求銷毀洲際導彈 特朗普料再晤金正恩
南韓傳媒報道，在美國總統特朗普和北韓領袖金正恩可能即將舉行第二次美朝峰會之際，特朗普或會向金正恩提出銷毀或運走「火星-15型」等洲際導彈的要求，作為「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」的前一階段措施。 南韓《東亞日報》周一在頭版以「第二次特金會目標：美國將重點擺在『北韓需銷毀洲際導彈』」為標題。報道引述一名不願透露姓名的南韓政府消息人士說：「據我所知，美國國務院向周邊國家表示，『雖然終極目標是完全、可驗證且不可逆轉的無核化，但現階段要求北韓提交核申報、驗證清單，實際上很難實現』。」 這名消息人士表示：「雖然這不是完全接受北韓要求的『階段性同步措施』，但據我所知，目前正在構想的...
2019-01-15
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品味雅致裝潢 瀚然高曠巨廳空間感強
西半山西摩道一帶，近年有多個單幢式豪宅入伙，為傳統豪宅地段帶來不少生氣。當中，瀚然只有約3年樓齡，以用家居多，放盤量並不多，以下介紹的放盤，實用面積逾1300方呎，廳堂裝修簇新雅致。 由太古地...
2019-01-15
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花旗上季收入遜預期 美踏入業績期 杜指跌41點
英國國會將表決脫歐協議，加上中國進出口數據遜預期，市場氣氛審慎。加上美國展開業績期，花旗公佈季度收入遜預期，市場憂慮美企業績不濟。杜指早段曾跌230點，見23765點；納指則曾跌77點，見6887點，...
2019-01-15
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紅魔拔刺一額汗 神腿護駕
曼聯周日英超憑拉舒福特一箭定江山，過程飽吃驚風散，幸有門將迪基亞表現神勇全場作出十一次撲救創今季聯賽單場紀錄，最終作客1:0擊敗熱刺。這名西班牙國腳最厲害的地方，是今仗有四次撲救用腳化解，難怪獲英格蘭名將連尼加稱讚為當今球壇用腳救波最強的門將。 今仗紅魔針對熱刺兩閘壓得太前的弱點，利用兩翼快速反擊，上半場末段更由保羅普巴反擊長傳予拉舒福特，後者抽射破網先開紀錄。主隊換邊後群起反撲，但十一次中目標攻門都被迪基亞一一化解，後者更四次用腳分別擋出哈利卡尼兩次窄位施射、中場迪利阿里的半單刀及艾達韋列特接應角球後的近射，領軍保住1:0勝果。 蘇B新帥六連勝創歷史 前三獅射手連...
2019-01-15
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北海道 雪樂遊
冬季到訪日本北海道（Hokkaido），最開心便是直接下榻滑雪度假村，日間享受滑雪樂，晚上則在度假村品嚐豐富佳餚，好像在上月剛完成翻新工程的Club Med Sahoro度假村，無論地理位置、環境及設...
2019-01-15
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縫針傷口未拆線再拍跳樓戲 龔嘉欣俾醫生鬧唔識死
新一代TVB姐仔譚凱琪及楊秀惠等陸續上位，29歲的龔嘉欣(Katy) 亦步亦趨，孖住出爐視后李佳芯(Ali)在陳維冠(Joe)監製的新劇《殺手》中楔位上，化身性感矯捷女殺手向視后Ali挑機，就算打到損...
2019-01-15
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社論——綁不綁 生死攸關
交通意外，難以預料，也防不勝防，不幸遇上，是生是死，往往只差在有沒有繫上一條安全帶。昨早一部專線小巴在城門隧道沙田出口翻側撞壆，車廂變成廢鐵，司機死亡，車上十六名乘客僅受傷，實屬不幸中之大幸。據初步了解，所有乘客保住性命，與各人上車後繫上安全帶有關。 不綁好安全帶而在車禍中傷亡的事例，多不勝數。數月前清晨時份一部國泰員工旅巴在長青公路猛撼一部停在路邊的的士，造成五死三十二傷，警方調查發現，有死者上車後沒有綁好安全帶並合眼休息，被猛烈的衝擊力拋出車外，當場斃命。 沒戴上安全帶而陷自己於危險境況的個案，經常發生，這些血的教訓，有人緊記心中，但有不少人嫌麻煩，以為只是搭短途車，出...
2019-01-15
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馬場浮世繪——布文策五十五十周日爭大賽
周日沙田馬場舉行董事盃與百周年紀念短途盃兩場一級大賽，列陣於後者的何廄馬「五十五十」，今仗情商布文助陣，申請並已獲馬會批准。按馬會訂下條例，布文當日亦因而可在其餘賽事上陣。 馬場浮世繪
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