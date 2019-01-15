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﻿馬場浮世繪——法國黃背心運動波及賽馬

2019-01-15 列印
　　法國近五十年來最大規模的反政府暴動「黃背心運動」，對當地社會的影響，已經波及賽馬，上周六更令賽事要延遲進行。當日尚蒂伊馬場擬舉行九場賽事，可是頭場開跑前，當參戰馬匹前往起步點之際，大約有五百位示威人士聚集在馬場範圍內，雖然他們並非抗議賽馬或跟法國馬會對抗，但集會聲浪實在太大，法國馬會的工作人員怕馬匹情緒受影響，先決定將開跑時間延遲半小時，其後更再押後，最終頭場賽事比原定時間足足遲了兩小時才開跑。而跑過四場之後，法國馬會更決定提早結束當日賽事，餘下的五場賽事須延遲一天舉行。

馬場浮世繪
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