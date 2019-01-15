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﻿馬場浮世繪——馬會網更新超新星名單

2019-01-15 列印
　　由多位媒體代表及馬會官方評馬人合共選出的十匹超新星，名單現已更新，馬迷可於馬會超新星網頁追蹤這批超新星的進度，從中發掘今季四歲馬經典賽事系列的爭勝要角。新加入超新星之列的四歲馬，包括「大金庫」、「達龍駒」、「添滿意」、「好好瑪」及「百獸王」，稍後勢會在四歲馬系列中狹路相逢。

馬場浮世繪
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