﻿勝在有方——歐洲之星部署明智

「歐洲之星」在港頭三季均在五班狂勝，已知實力必夠四班。怎料其後可能因韁口問題和跑得太密而演出較飄忽，上季只能在四班入Q一次，當時交出四班中級水準。但今季轉投丁廄後同樣一出即勝谷草一哩，且段速表現屬出色頭馬，所以上仗回到四班也極看好，皆因練馬師讓其稍休個多月才跑，果然從十二檔切入後段段快開下以佳速彈離「好友益」，總時間比另一組亞軍「埼豐」快0.46秒，難怪季軍「常拼常勝」已被拋離四乘半，屬出色頭馬，戰鬥力已提升至四班頂。今次隔六星期才再出，同樣部署明智，大馬體重保持，續配韁繩甚佳之蘇兆輝，跟前或領放均有頗高機會保季內不敗。



「埼豐」大前仗憑超輕磅之助氣走「萬馬歡騰」，再出雙重加磅也差點再贏，谷草一哩均速威力值四班中上級。連拼後剛戰放不出而跟跑，回氣後力足再入前兩名。



方駿暉