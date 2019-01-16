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﻿翠絲過兩關——騰龍駒綠色有運

2019-01-16 列印
　　第七場有兩匹「騰龍」，筆者較看好「騰龍駒」的機會。此駒首次上陣已能入位，證明適應力強；接戰演出走樣，可能因為排外檔關係。上仗初戰谷草，讓「小鳥敖翔」六磅下負三個幾馬位，但今次兩駒再遇，後駒要倒讓「騰龍駒」七磅，這一來一回的十三磅差距，足以令「騰龍駒」反先。

　　「綠色有運」上回連田草也能入腳，現評分肯定仍有上升空間。看牠前次輕取「合拍威龍」的姿態，可見谷草一哩實力超群，今次回師勝途，再下一城無難度。

珊翠絲
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