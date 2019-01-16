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﻿伊仁絮語——一舖成名有力一爭

2019-01-16 列印
　　第三場「天外天」是其母第六胎，同樣出自「白金鑛」的同母姐姐曾勝出千六米三級賽。雖然此駒在港三戰皆敗，但三歲馬必有進步空間，上仗因排外檔而留前鬥後，結果直路收復不少失地，末段締速更是全組最快。看牠早段翻步不算急密，今次首度增程跑一哩，配合母系血統，預料必合腳法。

　　第四場「一舖成名」今季演出令人失望，然而上仗末段受困，終點前才能望空，旋即交出良好追勢。始終牠上季曾以凌厲後勁擊敗「清新動力」、「智力寶」及「佳運來」等駒，水準頗高，今次配田泰安兼排一檔，若騎師能把握形勢，有力一爭。

Ian
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