﻿重點出擊——帝聖寶貝又添勝仗

第二場「帝聖寶貝」今季轉投沈集成馬房，連同息息相關的「帝豪寶寶」及「帝豪福星」已先後交出頭馬，尤其後駒新近的贏馬姿態點到即止，里程擺明大把在手，看來幕後今季養馬運極佳。



「帝聖寶貝」今季首兩個回合角逐田草及泥地，經連場熱身後，第三仗轉戰谷草千二即見真章，埋門能與今季長勇的「大運舞台」鬥至平頭冠軍，且看後駒其後可多添三季，伸算「帝聖寶貝」的評分還有上升空間。



上仗「帝聖寶貝」再戰谷草千二，賽事早段步速極快，牠與另一快馬「皇家魅力」雙雙前置蝕形勢，本身能於逆境下入Q，鑑於同場大賺快步速的「暴風俠」接戰能輕鬆補中，估計此賽水準不俗。「帝聖寶貝」賽後小休六星期，至今操練無間，今次縮程跑一千，對手級數稍為下降，此系馬應可多添一場勝仗。



安西教練