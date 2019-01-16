﻿重點出擊——帝聖寶貝又添勝仗

「帝聖寶貝」今季首兩個回合角逐田草及泥地，經連場熱身後，第三仗轉戰谷草千二即見真章，埋門能與今季長勇的「大運舞台」鬥至平頭冠軍，且看後駒其後可多添三季，伸算「帝聖寶貝」的評分還有上升空間。
上仗「帝聖寶貝」再戰谷草千二，賽事早段步速極快，牠與另一快馬「皇家魅力」雙雙前置蝕形勢，本身能於逆境下入Q，鑑於同場大賺快步速的「暴風俠」接戰能輕鬆補中，估計此賽水準不俗。「帝聖寶貝」賽後小休六星期，至今操練無間，今次縮程跑一千，對手級數稍為下降，此系馬應可多添一場勝仗。
安西教練
曲奇、蛋卷和蝴蝶酥，淺嘗即止！消委會測試發現，「無印良品」一款燕麥曲奇、「元朗榮華」蛋卷和「泰昌餅家」蝴蝶酥，分別含基因致癌物及有害污染物，若人類過量攝入後者，腎功能和雄性生殖系統會受損。另外，自由行...
2019-01-16
加拿大公民謝倫伯格涉嫌在中國走私毒品案前日（十四日）重審，大連市中級法院改判他死刑。加拿大總理杜魯多批評中國法院裁決武斷，並強烈譴責中國法院任意執行死刑，而謝倫伯格的代表律師張冬碩則表明會上訴，又指法院重審時迅速判處死刑極不尋常。 法院前日指，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，聯同他人走私二百二十公斤冰毒，證據確實充份。張冬碩反駁，現有證據不足以證明謝倫伯格有參與上述兩項罪行，而按照中國法律，除非公訴機關提出新的犯罪事實，否則上訴案件不能加重刑法。 至於本案涉及外交層面，張冬碩不評論是否與加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟有關。惟他表示，一宗普通毒品案的處理過程，由發回重審至判決...
2019-01-16
近日有傳媒指美國聯邦調查局曾調查總統特朗普是否秘密為俄羅斯工作，特朗普周一反擊強調自己從來沒有為俄羅斯做過任何違背美國利益的事，又指傳聞是「驚天大騙局」。而美國聯邦政府局部停擺踏入第四周，特朗普仍保持強硬態度。 近日《華盛頓郵報》、《紐約時報》相繼指美國聯邦調查局曾調查總統特朗普，《紐約時報》上周五報道，聯調局曾調查特朗普是否秘密為俄羅斯工作，作出威脅美國國家安全的事。 特朗普周一作出反擊，他離開白宮準備前往路易斯安那州時對記者說：「我不單止沒有替俄羅斯做事，我還覺得你問那條問題已經是可恥，因為整件事都是大騙局。」 美國聯邦政府局部停擺踏入第四周，仍未有解決跡象。雖然連日來...
2019-01-16
大埔白石角新盤推出，搶去不少同區二手豪宅購買力，即使部份業主願意議價，但叫價仍欠缺競爭力。本月區內豪宅暫錄得少於10宗個案。樓齡6年的海鑽．天賦海灣，本月有3房套單位沽出，造價低於1500萬。 ...
2019-01-16
英國國會下議院經表決後，一如所料，以大比數票否決首相文翠珊主導的脫歐協議。出席投票的國會議員，有432人反對協議，支持的只有202人，差距達230票，令文翠珊政府遭受英國近一個世紀以來最慘痛的失利。美...
2019-01-16
祖雲達斯及AC米蘭今晚將在沙特阿拉伯中立場爭奪意大利超級盃，老婦人翼鋒貝拿迪斯治直言要助隊友C朗拿度，取得加盟後首個錦標。再者紅黑軍團受射手希古恩有離心影響，料難成為阻力，主勝值捧。 （香港時間周四凌晨1:30開賽） 祖記是上屆意甲及意大利盃雙料冠軍，故今晚超級盃將與上屆意盃亞軍AC米蘭對壘，而C朗亦可望在今晚取得加盟老婦人後首個錦標。上場意大利盃2:0勝博洛尼亞時正選上陣並攻入一球的貝拿迪斯治，揚言為了C朗在今晚不勝無歸︰「這是一項非常重要的賽事，我們定要交出最佳水準，帶着冠軍獎盃回到意大利。」 艾歷基：傷兵多照「攞A」 雖然老婦人有前鋒文迪蘇傑倦勤，守將貝拿迪亞...
2019-01-16
平治香港聯同代理仁孚行，上周日（1月13日）在柴灣平治品牌中心舉行全新smart electric drive電動車系列登場活動，三個型號包括forfour、fortwo及fortwo cabrio剛...
2019-01-16
周星馳今年農曆年賀歲電影《新喜劇之王》找來張栢芝特別聲演，20年前《喜劇之王》的「尹天仇」與「柳飄飄」再度重逢，少不免要重現當年學戲時的經典甫士場面，包括「托下巴」及「扮鵪鶉」的場面，還原度爆燈，令現...
2019-01-16
人不論在何地，不能沒有一部手機，否則與全世界失去聯繫，活動能力大減，生活亦大受影響，但電訊商的數據漫遊服務計劃收費，變化多端，令人眼花繚亂，一不留神，隨時墮入高收費領域，要以天價埋單。 消委會調查七家電訊商近六十個數據漫遊計劃，發現收費差天共地，不同計劃對同日過境不同國家是否需重新按日收費，以至對使用漫遊「一日」的定義均不盡相同，消費者容易混淆，例如適用於內地的日費計劃，收費介乎二十港元至一百九十八港元，相差近九倍。而七個適用於歐洲漫遊數據日費的計劃，收費由六十港元至一百九十八港元，相差達二點三倍。 身為消費者，須設法自保，但服務條款長過「水蛇春」，普通人那有耐性細閱。最難...
2019-01-16
有些馬房作風較明刀明槍，馬匹出擊時集中跑首本途程，減分時則不斷轉換途程，要捉此類馬當然較容易；不過有些馬無論是出擊或是減分都跑同一路程，要準確評估，便要多花心思了。 第五場四班一二○○米。「幻影飛鷹」上季七次角逐谷草千二米，當中五仗排十檔以外，但都取得一冠三亞一季佳績，而且516場次最後一次上陣時，排在不利的十檔起步，沿途被頂在極不利的三疊，最終也不過以半身位落後「話得事」失Q，演出極為吸睛。 經過暑期回氣後，「幻影飛鷹」今季踏入五歲仍屬當打之年，當滿以為評分仍可繼續攀升時，想不到季內五戰竟然未嘗入過三甲，而當中更有三仗是跑最首本的谷草千二米。不過同時留意到一奇怪現象，就是...
2019-01-16