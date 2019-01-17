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﻿馬場浮世繪——沈集成反彈中三元

2019-01-17 列印
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　　沈集成在上周六賽事無馬贏，未能取得沙田十四連勝，昨晚轉戰谷草，練者則來個本利歸還，分別勝出「文武傳奇」、「八太子」及「開心歡星」，季內首次中三元，而前駒今季四連捷！

馬場浮世繪
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