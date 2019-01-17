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﻿馬場浮世繪——金剛秀贏完發脾氣

2019-01-17 列印
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　　昨晚「金剛秀」為鄭廄贏得今季第七場頭馬，賽後發生小插曲，此駒返回凱旋門時候，突然在沙圈發脾氣走甩，更拖跌牽引的馬房領班，幸好並無大礙，而馬兒也很快被捉回，繼而順利影頭馬相。

馬場浮世繪
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