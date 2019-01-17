﻿四千金衞冕紀利華木球會盃

昨晚唯一錦標是紀利華木球會盃，結果上季得主「四千金」今季再奪標，騎者潘頓另贏鄭廄「金剛秀」，最終以兩分之微擊敗田泰安而成為騎師王。至於田泰安為沈廄「文武傳奇」、「八太子」建功，而沈集成之後再贏「開心歡星」，季內首度中三元，後駒騎者利敬國則另贏「常拼常勝」，梅開二度。



「四千金」昨晚在潘頓胯下成功蟬聯紀利華木球會盃，練者高伯新高興地說：「賽前我已預料今仗會非常緊湊，可是沒料到最後出現多駒一起過終點的鏡頭，起初我還以為『四千金』落敗，幸好最後影相險勝，順利衞冕此盃賽，令我十分高興。此駒向來跑新鮮感表現特佳，所以今次特別安排休夠才跑，如今證明奏效，但牠加分後要回到三班競逐，能否繼續交出成績要視乎形勢了。」



至於昨晚成績最好的練者是沈集成，他憑「文武傳奇」、「八太子」及「開心歡星」中三元，前兩駒由田泰安建功，後駒則在利敬國胯下開齋，賽後沈集成指：「我原本以為『文武傳奇』今仗可以輕鬆取勝，但由於賽事步速先慢後快，對牠頗為不利，所以最終贏來比較辛苦，而其下個目標是本月二十七日的四班田草二千米。『八太子』到從化後顯得開心，而且重了二十多磅，實屬佳兆。上仗牠沿途望空走三四疊際遇極差，今次田泰安早段取位出色，贏馬居功不少。『開心歡星』來投後，我次次都認為有勝機，可惜屢拼不逞，尤其大前仗跑第四僅輸短頭位，實在非常不值，之後我安排牠縮程跑一千，但效果欠佳，今次重戴頭罩，碰巧場地有得追，形勢配合下成功破悶局。」



而利敬國昨晚另贏「常拼常勝」起孖，練者苗禮德表示：「『常拼常勝』未嘗在谷戰贏馬，但前仗跑谷草一哩得季軍，證明本身評分已經下調至合理水平，今場牠排檔理想，而且鞍上人利敬國發揮出色，令座騎展示出強橫後勁，並且在終點前僅勝。不過，此駒畢竟只得三四班實力，希望勝後加分不多，有助季內爭取再捷。」



記者：文傑、亨利