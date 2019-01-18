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﻿馬場浮世繪——從化示範賽3月23跑五場

2019-01-18 列印
　　馬會昨日公佈三月份的賽程表，包括三月二十三日在從化馬場舉行，將不會受注的「純演示性速度馬術比賽」的暫定安排。當日五場均為草地賽事，計為三班千二米、四班千二米條件特別賽（供在港出賽五次以上、季內未勝馬參加）和二千米長途賽，以及五班千八米，賽事名稱則於稍後公布。另外為了舉行今次示範賽，從化馬場將先在二月二十三日的星期六先舉行一次賽事綵排，所有騎師如有需要，都要前往當地參加。

此外，馬會將在三月十日舉行一場二班泥地一六五○米比賽，相信將是苗禮德馬房的「烽煙四喜」要取分爭取獲邀遠征杜拜的最後機會。另外，方廄「川河尊駒」已報名在杜拜世界盃嘉年華賽期上陣，最快將在二月十四日出戰泥地千六米防火線錦標。因此周日的董事盃，將可能是「川河尊駒」離港前的最後一戰。

馬場浮世繪
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