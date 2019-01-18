﻿雷神睇好爭分奪秒

周日兩場國際一級賽，百周年紀念短途盃和董事盃雖也出馬較少，卻盡集現役的短途及中距離精英。其中近來手風大順的蔡約翰及莫雷拉將繼續攜手出擊，先以「爭分奪秒」挑戰香港短途錦標冠軍「紅衣醒神」，再出動由上季至今九戰七勝的「以奇用兵」挑戰馬王「美麗傳承」，力爭變天。



「爭分奪秒」先後五次跟「紅衣醒神」碰頭，只曾一次比對方先過終點，而在上屆百周年紀念短途盃則鬥至平頭亞軍，今次「爭分奪秒」再逢「紅衣醒神」，莫雷拉說︰「『爭分奪秒』今季稍遲才上陣，但已得過兩席季軍，表現算是不俗。上周五試泥閘，牠以七個半馬位之先一放到底，雖然同試馬的評分較低，但我認為這是『爭分奪秒』歷來試閘走勢最勁的一次，相信周日將會以巔峰狀態迎戰。今場形勢甚緊湊，『爭分奪秒』、『紅衣醒神』和『翩翩』都屬機會馬，勝負在於臨場表現，我將全力以赴，希望替『爭分奪秒』贏出在港的首場一級賽勝仗。」



「紅衣醒神」上仗順利衞冕香港短途錦標，今仗力圖再贏國際一級賽，田泰安對這匹座騎仍充滿信心︰「『紅衣醒神』的特點在於無論步速是快是慢，都能在末段交出良好的加速力，跟對手力拼到底。復課後，馬兒的操練正常，早前兩試大閘均以佳勢勝出，勇況保持。周日再戰，我認為『小巨人』和『薈力之城』將前領，『紅衣醒神』有望先穩守牠們後面，以最佳跑法爭勝。」



另一方面，在元旦日贏出三級賽華商會挑戰盃的「以奇用兵」，周日將初跑一級賽爭董事盃，挑戰馬王「美麗傳承」。莫雷拉說︰「我以往曾策『步步友』和『四季旺』贏出董事盃，當然明白要贏出這場一級賽，馬匹必須具有最頂級的質素。雖然『以奇用兵』目前跟『美麗傳承』相距有二十五分，但馬兒每仗均輕鬆贏馬，質素仍未見底，而且牠上季已贏過千六米，證明合跑此程，所以今仗將是『以奇用兵』發揮其終極實力的時候，要擊敗『美麗傳承』贏馬，並非遙不可及的事情。」



特約記者︰文傑