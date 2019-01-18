﻿張氏理論——資深馬主 買少見少

隨著「估惑」及「興惑」馬主許世勳先生身故後，於香港業餘賽馬年代開始養馬的馬主已所餘無幾。現時汪滙豐銀行團體及怡和團體仍有養馬，原因是馬主可以離去，而賽馬團體可以承傳的。



今次星期日賽事的初出馬「皇圖」，老張肯定馬主譚先生於六十年代已開始養馬，第一匹可能是「藍圖」，較出色是「新圖」，到九十年代「生圖」就贏得打吡。圖系馬不多，平均每三四年才一匹，最多同期兩匹馬，老張以為自年前一匹低班同主馬退役就再難見到這綵衣，今次可說是驚喜了。



於七十年代初職業賽就開始養馬的人士，估計則仍有三幾十位，但多位已淡出馬圈或年歲較大再無養馬，餘下只有十多廿位，包括「威信」馬主由七十年代開始便有「威」系馬，當年多由譚文就策騎的。



張福元