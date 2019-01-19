  • 2019年1月19日 星期六
  • 22º
  • 60%
熱門： 停課長者綜援劉德華流感國泰空姐

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——美麗傳承馬主慶功

2019-01-19 列印
Previous Next

　　「美麗傳承」成功衞冕今屆香港一哩錦標，馬主郭浩泉（左一）與眾同樂，剛周四假灣仔某五星級酒店筵開十五席慶功，出席者包括大摩、潘頓（右二）、應家柏、蔣嘉琦，還有摩廄手足及多位馬主，場面熱鬧。馬主郭贏馬之餘不忘行善，席上捐出五十萬元予保良局。對於「美麗傳承」明日出戰董事盃，馬主郭認為「以奇用兵」是最大敵手，希望愛駒能延續勝纜，同時有意遠征日本跑安田紀念賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd