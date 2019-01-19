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﻿馬場浮世繪——應總對初三投注額樂觀

2019-01-19 列印
　　香港賽馬會昨日在跑馬地馬場舉行記者會，公布下月七日在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」的節慶活動詳情，出席者包括馬會行政總裁應家柏、賽馬事務執行總監夏定安、市場及國際業務拓展執行總監張之杰、騎師何澤堯、影視紅星佘詩曼，及歌手菊梓喬等，場面相當熱鬧。

　　去年賀歲賽事受賽前天雨影響，入場人數較前年減少，不過全日總投注額超過十七億三千八百萬港元，乃歷來第二高。馬會行政總裁應家柏預測今年賀歲賽日入場人數和投注額時，表示目前香港經濟情況不明朗，相信會影響投注額，但當日賽事精采，且節目相當豐富，故投注額有望與去年相若，維持在十七億元左右，至於入場人數則要視乎當日天氣情況，他則希望能夠在八萬五千至九萬人之間，並指這是最理想的數字，因為如果像多年前一樣超過十萬便太多，對顧客可能不太方便。

馬場浮世繪
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