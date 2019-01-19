﻿標準猴王大熟爭三捷

潘頓上周三夜賽憑「金剛秀」和「四千金」起孖，另外再取得兩個亞軍，表現甚佳。本周日沙田賽事雖然他只有八匹座騎，但除了「美麗傳承」有機會為他帶來今季第三場一級賽頭馬之外，其餘座騎亦惡氣十足，有望連場數胡，他昨晨接受查詢時透露，對「標準猴王」和「快樂凱旋」的機會最感樂觀。



摩廄「標準猴王」來港前曾多次在澳洲級際賽上名，今季適應環境，同時步入四歲成熟期後，陣上表現果然大幅進步，先在三班賽連捷，剛戰跳級跑三級賽華商會挑戰盃，即使嚴重蝕分亦只落後頭馬「以奇用兵」三個多馬位過終點。今次「標準猴王」回到二班賽列陣，潘頓分析說：「今場賽事水準頗高，但對手實力始終跟牠上場跑三級賽時所面對的有距離，按理形勢對牠有利，何況牠在港出賽次數不多，今季才大熟大勇，理應有進步空間。今仗負磅不重且排在三檔，有利我們採取主動，有望取得季內第三場頭馬。」



「快樂凱旋」上季抵港後連番受傷患影響，以致超過一年沒有出賽，不過在上月底復出首度登場，只落後頭馬「動力爆發」個多馬位跑第三，今相隔三周後此駒再跑直路賽，潘頓說：「雖然『快樂凱旋』久疏戰陣，但其實健康早已回復正常，上場賽前亦操練充足，最後在陣上果然發揮出應有水準。估計拼過一場後，將有助提升狀態，今次再跑同程，可期演出進步，憑着本身優良速度，有望取得比上仗更好的成績。」



對於上場跑第三的「我𢥧意」，潘頓認為剛戰演出有進步，因早段墮後甚遠，但直路上都可追回不少失地，今次增程跑千六米按理更合發揮。美中不足時今仗排在極不利的十四檔，隨時會被逼全程走外疊，所以演出將要視乎臨場際遇。



特約記者：文傑