﻿勝在有方——佳運來欺凌弱旅

「佳運來」今季轉投徐雨石馬房，初出跑田草千六盲門路程，以為未熱身會嫌路程偏長，怎料遇上偏快步速，仍有足夠氣量擊退再出贏馬之「鴻圖機會」，總時間比三班頭馬還要快，即使屬快步速結果，細馬負一三一磅能有此表現已算勁。果然其後上班受阻，也能跟之後贏馬的「最新鮮」跑近，回氣一場後於千八米更以終極時速克服慢步速劣勢，衝近相對賺形勢之「威利熱流」，難怪其後可在泥地跟超級馬「烽煙四喜」串Q，確認至少有三班中級能力。其後跑得太密才敗。今隔一個月才出，期間曾往從化，應有新鮮感刺激，遇此組快馬多，有助後上，可欺凌弱旅。



「白鷺飛翔」上季四歲大熟時展現忠心鐵馬模式，本有三班頂能力，可惜其後常跑不利追之C+3跑道，敗不足據。季內連場劣勢下走勢不差，近試泥閘追勁強，換口銜鐵必欲為馬房搶分。「勁有波幅」早前一再以三班中上級水準得亞軍，剛戰於不利之偏黏內疊場地敗不足據，重戴曾得兩W之眼罩，如見場地利前置也可博W。



方駿暉