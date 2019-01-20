﻿勝在有方——佳運來欺凌弱旅

「白鷺飛翔」上季四歲大熟時展現忠心鐵馬模式，本有三班頂能力，可惜其後常跑不利追之C+3跑道，敗不足據。季內連場劣勢下走勢不差，近試泥閘追勁強，換口銜鐵必欲為馬房搶分。「勁有波幅」早前一再以三班中上級水準得亞軍，剛戰於不利之偏黏內疊場地敗不足據，重戴曾得兩W之眼罩，如見場地利前置也可博W。
方駿暉
香港踏入流感季節第三周，以甲型H1流感為主，幼稚園及幼兒中心本周五日內已錄得一百零五宗。衛生防護中心昨日宣佈，經中心確定爆發流感的幼稚園或幼兒中心，新增至二百零八間，建議今日起停課七天。此外，中心昨晚...
2019-01-19
中國駐加拿大大使盧沙野警告加國，如果禁止中國電訊設備商華為向加拿大提供5G網絡設備，將面臨後果。盧沙野又警告杜魯多政府要停止向同盟爭取支持，提及孟晚舟事件形容是朋友背後捅刀。 盧沙野在位於渥太華的中國大使館會見記者，他說如果加拿大政府基於保安理由， 禁止華為向加當地5G網絡提供設備， 威脅會有報復行動， 但沒有明言是甚麼，呼籲加拿大作出「明智的選擇」 。 盧沙野同時又警告杜魯多政府，強調加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）下周出席世界經濟論壇時，不要「試圖尋求支持」，「如果加拿大方面有誠意解決這些問題……希望加拿大在採取任何行動之前再三思」。 盧沙野在...
2019-01-19
英國九十七歲皇夫菲臘親王周四在桑德靈厄姆莊園附近駕車時和另一架車相撞，其座駕衝出路面後翻側，幸而他沒有受傷，意識清醒。但目擊者形容他顯得驚慌，有點顫抖。 白金漢宮發聲明指，菲臘親王的越野路華多用途車於下午三時許，在桑德靈厄姆莊園附近一條私家路駛出，轉出公路時，與一輛南行的起亞黑色房車相撞。從現場照片可見，菲臘親王的黑色座駕左側嚴重損毀。一名目擊者稱，菲臘親王撞車後意識清醒，但十分震驚和顫抖，由他們協助下，從車頂天窗爬出路面。 七十五歲的律師韋爾（Roy Warne），指菲臘親王對警方說，因當時陽光刺眼，以致不小心撞上另一架車。據報菲臘親王和另一架車的女司機事後均通過酒精呼氣...
2019-01-19
信和旗下的大埔白石角新盤逸瓏灣8，繼日前公佈首張價單後，昨日（18日）原價加推60伙，折實平均呎價13655元，折實價635.4萬起，發展商最快於今日公佈銷售安排。 信和置業營業部聯席董事田兆源表示，...
2019-01-19
商務部確認副總理劉鶴應美國財長努欽及貿易代表萊特希澤邀請，於1月30及31日訪美，雙方將就推動落實兩國元首重要共識展開磋商，刺激港股昨日高開高走，一舉衝破兩萬七關。 劉鶴敲定月底訪美 恒指高開237點，報26993點，其後升幅一度收窄，但在買盤增加下，恒指發力向上，午後受A股上揚刺激，升幅擴大至361點，高見27116點，收報27090點，升335點；國指則升124點，報10636點。大市全日成交金額920億元。 藍籌股普遍向好，騰訊（700）連升四日，收升1.8%，報337元；友邦（1299）升1.8%，報69.9元；舜宇（2382）大漲7.7%，報71.65元，為表現最...
2019-01-19
皇家馬德里周中西班牙盃十六強次回合作客不敵雷加利斯，收錄今季各賽第十場敗仗，班霸本色蕩然無存，加上傷兵滿營下，今晚西甲前列大戰主場難敵西維爾。狀態火熱的西維爾在射手賓耶達領軍，勢追打「落水狗」射破皇馬二號門將基羅拿華斯大門為客軍全取三分，冷敲近四倍客勝。（viuTV99、Now632台今晚11:15直播） 昔日皇馬以副選亦力足在聯賽橫行，惟球隊今季深受傷兵問題困擾，士氣和表現同樣低迷，周中西盃十六強次回合作客弱旅雷加利斯於淪換下負0:1，兩回合計雖仍以3:1過關，但今季各戰線累積輸第十場，認真失威。 目前皇馬中、前場有加里夫巴利、卻奧斯、馬高阿辛斯奧、馬高斯洛蘭迪、...
2019-01-19
根據傳統習俗，父母總會為囝囝囡囡添置新裝過新年，想買得開心，當然要留意各大品牌於歲晚推出的減價優惠，Zoey今次就推介雲集多個童裝品牌的MegaBox激安減價優惠，部份產品低至一折發售，認真着數。 大...
2019-01-19
34歲嘅長腿「沈大師」沈卓盈(Jess)入行16年，近年來同家族經營內衣褲出口生意嘅富二代男友Calvin拍拖甜蜜蜜。有金龜照住，Jess去年尾同無線約滿後，瀟灑宣佈離巢，似ready嫁入豪門。自由身...
2019-01-19
在建制派的大力爭取下，政府終於把提高長者申領綜援年齡至65歲的政策讓步，宣佈設立「就業支援補助金」，六十至六十四歲領健全成人綜援人士可以在下月一日起自動領取補助金，補足和綜援的差額，建制派「成功爭取」。 事後回看，整件事情有點為搞而搞，主要是因為政府不接地氣，搞出連場風波。由於政府去年提高退休年齡至六十五歲，所以要調整相關政策。不過，社會並未準備好接受六十五歲退休年齡，老人家六十歲之後要找工作並非如高官想像的那麼容易，政策提出後惹來大量反對聲音。雖然據政府的估計，實際受到影響的只有千多人，數目不多，但在政府有龐大盈餘，等着要派錢的情況下，還要減少這一小撮長者的福利，就有「虐...
2019-01-19
第八場三班一○○○米。對於在外地只跑過兩歲賽的PP，筆者一般都會先行觀望，畢竟由只與同齡對壘變為與年長馬交鋒，一定有難度。而「快樂凱旋」上仗是來港後插三班首戰，而且又因為右後腿傷患多多而缺陣逾年，本身在外地只跑兩歲賽之餘，且是在水準稍遜澳洲的紐西蘭，照理不會考慮。再看其海外賽績，表面上兩場頭馬只是處女馬賽和獎金較低的定磅賽，賽績似是平平無奇，然而，細心查看其擊敗過的對手，在處女賽三個多身位負於其蹄下的亞軍，之後即取得三連捷，轉三歲後更贏出一級賽；至於在定磅賽沿途與牠走位相若而被彈甩近六身位的季軍馬，之後也贏出二級賽，水準非同小可。 不過基於缺陣太久且腳傷康復情況成疑，所以上...
2019-01-20