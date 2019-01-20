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﻿翠絲過兩關——喜蓮騏星多紅利

2019-01-20 列印
　　臨近四歲大賽，近期多匹四歲馬都表現進步。「喜蓮騏星」貴為南澳打吡冠軍，幕後必然劍指各項四歲大賽。此駒來港後兩度上陣，一放一追經已試準，今次跑千八米更合腳法，隨時能一鳴驚人，贏馬而回。

　　「多紅利」一向是一千米專家，上次初出跑不太擅長的千二米，末段也能交出不俗追勁，其一席第五的演出頗佳。今次回師最正宗的直路賽，評分亦較上季第二捷時為低，應有機會爭勝。

珊翠絲
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