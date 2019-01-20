﻿翠絲過兩關——喜蓮騏星多紅利

第八場三班一○○○米。對於在外地只跑過兩歲賽的PP，筆者一般都會先行觀望，畢竟由只與同齡對壘變為與年長馬交鋒，一定有難度。而「快樂凱旋」上仗是來港後插三班首戰，而且又因為右後腿傷患多多而缺陣逾年，本身在外地只跑兩歲賽之餘，且是在水準稍遜澳洲的紐西蘭，照理不會考慮。再看其海外賽績，表面上兩場頭馬只是處女馬賽和獎金較低的定磅賽，賽績似是平平無奇，然而，細心查看其擊敗過的對手，在處女賽三個多身位負於其蹄下的亞軍，之後即取得三連捷，轉三歲後更贏出一級賽；至於在定磅賽沿途與牠走位相若而被彈甩近六身位的季軍馬，之後也贏出二級賽，水準非同小可。 不過基於缺陣太久且腳傷康復情況成疑，所以上...

2019-01-20