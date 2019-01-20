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﻿伊仁絮語——標準猴王力爭第三捷

2019-01-20 列印
　　第九場「非凡才子」上仗初出跑第五，表現只屬不過不失，惟最近三課快跳較前上力，再者經過一場實戰後，質新馬可望表現進步。當然，今仗排十四檔並不理想，但牠昔日在紐西蘭贏馬，正是早段留居後列，待末段交出凌厲後勁將對手擊敗。基於排檔關係，相信「非凡才子」應不會盲目搶放，若遇上較快步速，對其幫助更大。

　　第十場「標準猴王」上仗角逐三級賽採用放頭跑法，可惜在最後二百米無以為繼，但負於今日跑一級賽的「以奇用兵」只是三乘多，實在不足為辱。今季「標準猴王」大熟大勇，前仗於田草千四擊敗「請跟我來」，水準極高。今仗排位有利，而且強配贏馬拍檔潘頓，有力爭取季內第三捷。

Ian
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