﻿重點出擊——得賞上仗水準高

第二場問題馬「我𢥧意」再度登場，馬迷對於潘頓上仗的發揮，相信各有睇法，筆者無意在此多費唇舌。但有一點不得不提醒大家，就是當天的跑道形勢頗公平，沿途走外疊並無問題，且看同日沿途走三四疊的「錢途再現」及「領闖者」都能後上贏馬，反而直路的內疊場地偏慢，形成較有利外疊後追。其次要留意，即使上仗「我𢥧意」發揮正常，甚至殺退頭馬「珍珠鳳凰」，這是否代表今仗有能力克服增程與外檔？值得我們冷靜深思。



與其揀一匹疑點多多的「我𢥧意」，筆者寧可博有一匹出自高水準賽事的「得賞」。雖然「得賞」相距上賽不足一個月，但頭二馬「再享耆成」及「繽紛遊戲」接戰升班可奪季軍和冠軍，甚至「美麗動力」及「泰益善」再出亦可入位。還要留意，該賽早段步速極慢，全場最蝕步速的一駒正是「得賞」，本身末段能造23秒07輕鬆追上，衝勢至為悅目。環看今場只得「開懷大少」曾勝田草千六，強手無多之下，一於博「得賞」。



安西教練