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﻿馬場浮世繪——經典一哩賽布達德布文客串

2019-01-22 列印
        布達德與布文已獲准於周日的香港經典一哩賽中，分別策沈廄「快益善」與羅廄「添滿意」出賽。按賽馬事務委員會先前通過的準則，布達德與布文到時除可於香港經典一哩賽這場四歲馬大戰披甲，亦可接受同日任何賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪
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