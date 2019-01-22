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﻿馬場浮世繪——南非大都會錦標周六轉播

2019-01-22 列印
        南非開普敦凱尼沃斯馬場，周六將舉行大都會錦標賽馬日，一如去年，馬會於當晚會轉播受注七場賽事，首場開跑時間是晚上七時五十分。大都會錦標於每年一月的最後一個周六舉行，是南非馬壇的夏季重頭戲，亦屬南非三大賽事之一。七場轉播賽事的馬匹排位，將於周五公布。

馬場浮世繪
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