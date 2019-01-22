﻿馬場浮世繪——南非大都會錦標周六轉播

自上月九日出任蔡廄主帥，莫雷拉在短短十三次賽事中已贏馬二十五場，氣勢一時無倆。但雷神未敢自滿，並說當獲馬會發牌一刻，已明白自己至少都要交出與過往相若的成績，如今只算是初步稱職，今後將繼續努力爭取頭馬。明晚谷戰的八匹座騎中，他認為以「神州威龍」和「為善聚樂」的爭勝機會較大。 蔡廄「神州威龍」近期表現進步，前仗跑田草千二米得第二，上場縮程跑谷草一千米亦後上得第三，明晚再戰谷草一千米，莫雷拉說：「牠季初曾在谷中走得接近，現時趁開始成熟再跑谷戰是合理部署，即使上仗未能贏馬，但落後於頭馬不足一個馬位，表現已令我滿意，今戰再跑同程若進度保持，可望補中。」 莫雷拉近幾季成為「救馬天王」，...

2019-01-22