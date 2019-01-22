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﻿馬場浮世繪——霍利時取消出門留港破悶局

2019-01-22 列印
        霍利時本來計畫於昨日離港返南非，以便出席明日在開普敦市舉行的周歲馬拍賣會，但或因已守齋了十三次賽事，為求盡快打破悶局，霍利時終於取消行程，選擇留港督戰。明晚谷戰他派六駒上陣，其中第六場「育馬妙星」跑強項谷草千二米，練者表示上仗馬兒早段受阻，加上臨場場地不利後上馬，牠能走得接近已算不差，今次找來曾替此馬建功的田泰安執韁，希望可交出好成績。另外，霍利時指出尾場「睡眠大學」因身形較小而影響成績，不過仍經常走得接近，今場走入三甲不足為奇。

馬場浮世繪
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