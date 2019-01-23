﻿賽日頭條——蘇保羅反擊戰

蘇保羅今季在練馬師榜敬陪末席多時，惟剛周日贏出「白鷺飛翔」，或許會對馬房士氣起刺激作用。暫累積五場頭馬的他，今晚兩匹王牌馬俱配冠軍騎師潘頓，明顯有心力爭上游。



蘇保羅今季與潘頓合作六次，暫得一席季軍，則今夜合作第三場「奔馳寶馬」與第五場「萬利高」，又有何重視價值？不可不知，潘頓與莫雷拉之間的良性競爭，令前者接手雷神騎過的馬匹時，搏殺倍加生猛。如「萬里威揚」便是由雷神換潘頓即告捷。「奔馳寶馬」上仗正是由莫雷拉跑第三，潘頓今仗接手豈會客氣。另外，「奔馳寶馬」歷來四戰五班獲冠季殿各一，明顯佔有班利。



至於「萬利高」以往九次在四班出戰，獲兩冠兩亞四季一第四；加上歷來七配潘頓獲兩冠兩亞三季，上名率達百分百，今次惡氣有數得計。另外，頭場配梁家俊跑五班二千二百米的「靈鋒」亦有利好數據，因自一一年至今，蘇保羅曾十三次派馬參戰五班谷草此程，原來得過四冠兩亞兩季，次次有的放矢！







文傑評語



雖然潘頓接手雷神的座騎成績甚佳，但「奔馳寶馬」上季跑此程得亞全靠賺快步速，至今接近兩年未勝之七歲馬，近仗表現亦未見突出，戰鬥力跟以往有距離，今場位望較濃。反而「萬利高」近仗遇強手亦接近，今次降四班佔大利，必須考慮。







亨利評語



蘇保羅今晚五路興兵，「奔馳寶馬」、「萬利高」和「靈鋒」各有強勁數據支持，自然不能睇小。但眾人忽視的「紅旗星將」及「友誼之星」其實也有留意價值，前駒配梁家俊六次而五奪獎金，後駒季內曾蝕慢步速後追贏馬，今次雙雙排靚檔，有計！



馬場脈搏