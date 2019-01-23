﻿翠絲過兩關——華美公主為善聚樂

在二○一六年大選中首次當選成為參議員、經常公開批評總統特朗普的加州前任黑人女檢察官賀錦麗（Kamala Harris），周一宣佈參加二○二○年總統大選。若賀錦麗明年順利當選，將成為美國歷史上第一位女總統，也是歷史上第一位黑人女總統。 五十四歲的賀錦麗有一半非洲血裔，父親是牙買加人，已故母親則是來自印度的留學生。她一向直言不諱批評特朗普的移民政策，是民主黨的明日之星。她首先要在民主黨內與其他對手對壘，爭取提名資格。至今為止，民主黨內最少有六人宣佈有意參選，其中四人是女性，預料爭持會十分激烈。 三年前，她成為歷來第一位代表加州晉身聯邦參議院的黑人女性，締造了歷史。她於周一已故黑...

2019-01-23