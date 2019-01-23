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﻿翠絲過兩關——華美公主為善聚樂

2019-01-23 列印
　　今季五班長途賽水準甚高，「幸運神駒」與「文武傳奇」勝完再勝之餘，更能在四班予取予攜。「為善聚樂」季初只不敵上述對手，強手遠去後，上仗即可擔正贏馬，現階段長途實力已凌駕一眾五班馬，再下一城應無難度，篤定再捷。

「華美公主」前仗初跑谷草千二只負兩乘許，演出不差，上仗排十檔關係全程外遊，敗績不可作據。今次配上黃俊減磅，與前仗相比足有九磅之差；排三檔只要順利起步，用回前領跑法，放到又有何奇。

珊翠絲
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