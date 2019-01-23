﻿伊仁絮語——奔馳寶馬強配出擊

第二場「健康在望」體形不大，但鬥心頑強，雖然之前未曾試過谷閘，惟看牠走規頗靈活，加上今次排二檔，可減少犯錯機會，故初跑谷草亦值得留意，再者今場對手不多，有望交出驚喜表現。鞍上人麥偉利今季暫得兩場頭馬，其中一仗就是為苗廄建功，希望他能及時振作，以答謝幕後支持。



第三場「奔馳寶馬」前仗如非在直路受阻，應可跑得更接近。上仗在莫雷拉胯下角逐田草千六，全程蝕位走外疊，走至最後一百米再無餘力，但只負於「萬里威揚」及「新界之星」而得第三，伸算水準甚佳。今仗改配潘頓，上季騎練合作共交出十二W，今次賽事除了「奔馳寶馬」外，他們也有「萬利高」列陣第五場，也可捧場。



Ian