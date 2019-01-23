﻿重點出擊——萬利高降班佔優

第五場「萬利高」歷來出賽十九次，當中九戰四班賽事，期間無論跑田草或谷草，由一千米至一六五○米都曾上名，而且只得一次失三甲，但落敗一仗也得第四名，反映身處四班大佔便宜。更重要的是，查此駒這八場上名成績，共有七場由潘頓經手，人馬合作保持百分百上名率，數據靚得交關，正好是馬迷投注的最佳扶手棍。



事實上，潘頓也看準「萬利高」的評分進度無寶不落，上仗此駒跑三班田草千六米，臨場是大冷門身分，但陣中走勢進步不少，明顯狀態又回復水準。該役頭馬「四通八達」的贏馬時間較標準快了接近半秒，雖然剛戰增程落敗，看來只是稍欠路程經驗，以及初上二班未及適應而已；至於季軍馬「巴基之友」，乃是今季演出極準的超新星，甚至乎第四名的「威進駒」，剛剛亦跑入亞軍。「萬利高」在如此高水準賽事得第五名，可見近況已如箭在弦。今仗回降四班作賽，對手實力差了一大截，重點是最佳拍檔潘頓回策，怎計都值得看好。



安西教練