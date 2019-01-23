﻿勝在有方——軍炮弱組出冷

「軍炮」上季戴眼罩後七戰得三贏三位，表現遠比前季好，變成忠心鐵馬。於泥地贏四班後，回到三班仍能以佳速奪亞。其後轉到谷草一哩可在強組氣走其後加添兩冠一亞之「咪走寶」，另有蹄下敗將「銀豐神駒」和「嘉應之友」合共取得七次上名成績，此役應有三班頂水準。本身再入位後，因騎師閘前對馬匹動作有疑慮而休息至今，但十月初放草後有正常準備，早前谷閘走勢從容有力，體重亦保持。既然最近「開心歡星」和「問鼎高峰」休後可在此類三班中級短途賽包冷Q，此駒憑新鮮感和級數稍超，縮程跑出八成水準也足可欺凌弱旅而出冷。



「越影」比上季谷草潘頓排內檔入Q時低了十一分，已有微利，早前見走勢未盡退化，稍休七周而體重急升，但大閘見好，後備補上而強配潘頓，也有贏面。



方駿暉