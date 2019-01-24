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﻿馬場浮世繪——呂健威六百W補壽禮

2019-01-24 列印
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　　剛周二度過六十歲大壽的呂健威，昨晚在第三場憑「金錢炮」贏馬補祝生辰，而更有意義的是，此場頭馬是他在港從練以來的第六百W！故賽後威哥亦做出「六」字手勢，並笑言要贏夠千二W。

馬場浮世繪
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