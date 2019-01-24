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﻿馬場浮世繪——霍利時打破頭馬悶局

2019-01-24 列印
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　　霍利時在今季季初曾經有一輪攻勢，但近期成績持續低沈，自十二月五日憑「怡德」贏馬後再無頭馬進帳。事隔個多月，練者昨晚終憑「旅英公爵」打破悶局，而此駒更是後備補上，果然否極泰來。

馬場浮世繪
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