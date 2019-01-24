﻿旅英公爵冷捧足球會盃

昨晚唯一錦標是香港足球會盃，結果由時廄「旅英公爵」爆冷取勝。至於徐雨石憑「擁抱所愛」及「南莊加寶」包辦第六口孖寶。而莫雷拉憑「為善聚樂」及「紅運發財」梅開二度，但騎師王以兩分不敵潘頓，後者取得一冠一亞兩季。



昨晚霍利時憑後備補上的「旅英公爵」爆出二十倍W，打破個多月的頭馬悶局，並且捧走香港足球會盃，他賽後透露：「今戰賽前我取消到南非出席拍賣會，專心留港督戰，本來我所有參戰馬都排劣檔，令人相當失望，幸好『旅英公爵』後備補上之餘，排在不錯的五檔，最終更成功取勝，當然早段步速偏快，有利牠後上爭勝，而騎者郭能的出色留放亦值得讚賞。此駒跑谷草千二米特佳，季內仍有機會再捷。」



此外，昨晚徐雨石憑「擁抱所愛」及「南莊加寶」贏馬，是唯一起孖的練馬師，他賽後說：「『擁抱所愛』今仗初跑谷草亦能取勝，證明甚有能力，由於贏馬距離甚遠，接戰很可能要升上第二班角逐，稍後要再作部署。『南莊加寶』今仗早段留得較後，因為楊明綸對牠很熟悉，有信心可以後來追上。此駒衝刺力不長，跑短直路的谷草會比較合適。」



徐雨石包辦第六口孖寶



另一方面，昨晚排名前五名的騎師全部有馬贏，除了為「擁抱所愛」建功的蘇兆輝之外，莫雷拉先為「為善聚樂」取得連捷，再憑「紅運發財」食尾胡，前駒練者鄭俊偉指：「『為善聚樂』跑二千二百米曾與『文武傳奇』串Q，路程有根據，而且牠是北半球馬，需要時間適應，如今才算大熟大勇，再者上仗勝後，莫雷拉指此駒仍有分在手，亦令我對牠信心提升。」



而潘頓與田泰安都為質新馬開齋，前者贏「一拍即合」，後者贏「泰益善」。「一拍即合」練者方嘉柏說：「『一拍即合』上年曾患喘鳴症，幸好手術非常成功，目前健康已無礙，早前牠試田草閘走勢不錯，今戰加眼罩是為了提升爭勝機會，但最終取勝關鍵還是因為排了一檔。」



「泰益善」練者沈集成表示：「『泰益善』剛戰初跑谷草即能上名，證明場地性能很好，今次排檔好兼步速形勢配合，贏馬非常合理，但早段仍然略欠集中，情況有待改善，暫時我仍會讓牠集中跑谷草一哩，稍後才考慮增程千八米。」



其餘今季與呂健威合作非常愉快的何澤堯，則與練者攜手憑「金錢炮」報捷。呂健威取得從練後第六百W，何澤堯谷戰九連勝，賽後呂健威說：「『金錢炮』在直路階段一度無位上，當時我也感到擔心，幸好最終仍能望空衝刺，並且取勝而回，何澤堯發揮出色。此駒身形比較細粒，所以始終以谷草較合發揮。」



記者：文傑、亨利