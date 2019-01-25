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﻿馬場浮世繪——布文客串事先揀馬

2019-01-25 列印
  繼上周日來港策「五十五十」出戰一級賽百周年紀念短途盃後，澳洲騎師布文又獲邀請來港，後日將夥拍羅廄「添滿意」角逐香港經典一哩賽。以往每逢來港客串，布文在其他普通賽事的座騎亦會甚多，但據悉今次來港，他就寧願座騎貴精不貴多，所以已事先評估了馬匹的實力，才決定是否接受聘約，估計亦因而推掉了不少座騎。換言之，布文周日在其餘場次的四匹座騎，包括「放馬過來」、「老友威威」、「奔雷」和「健康美麗」，都是經過他精挑細選，在其心目中應具一定爭勝機會。

馬場浮世繪
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